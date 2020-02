Traffico di droga, rapine, armi: i tre ragazzi trevigiani terribili presi a Sacile

Tre giovani, residenti in provincia di Treviso, sono stati arrestati nel corso di un'operazione dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Sacile (Pordenone), in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per l'ipotesi di reato di rapina aggravata, lesioni personali aggravate e porto abusivo d'arma. Gli episodi contestati sono avvenuti nel mondo del traffico di sostanze stupefacenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA