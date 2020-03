TREVIGNANO - Dieci anni fa aveva combattuto e apparentemente vinto la battaglia contro la tossicodipendenza. Ma la droga di recente era tornata a bussare alla sua porta e alla fine se lo è portato via. Per l’autopsia effettuata l’altro ieri dal medico patologo Alberto Furlanetto è stata infatti un’overdose a risultare fatale a Roberto Gallina, 42enne lavoratore edile residente a a Trevignano deceduto il 5 marzo dopo un giorno di ricovero all’ospedale di Montebelluna. Il sostituto procuratore Paolo Fietta, che ha aperto un fascicolo di indagine in cui si ipotizza la morte in conseguenza di altro reato, ora è in attesa dell’esito dei test tossicologici per capire quale sia stata la sostanza che ha ucciso l’uomo. Gallina era entrato in ospedale il 4 marzo. Da due giorni il 42enne lamentava una epistassi e continuava ad avere forti dolori addominali. Dopo la visita al pronto soccorso i medici avevano disposto il suo ricovero ma le condizioni di Gallina non sono mai migliorate: anzi nelle 24 ore successive ha iniziato a peggiorare velocemente, fino alla morte.



I SOSPETTI

A portare gli inquirenti verso la pista degli stupefacenti, oltre ai sospetti dei sanitari, era stata la madre. Nella casa che condivideva con il figlio la donna, proprio il giorno del ricovero, aveva rinvenuto una siringa, segnalando poi il fatto ai medici che avevano in cura Roberto e anche ai carabinieri di Montebelluna che nel corso di una perquisizione avevano trovato, nascoste nella camera da letto del 42enne, alcune dosi di metadone. «É stata una brutta notizia per tutti quelli che lo conoscevano -ha detto ieri il sindaco di Trevignano Ruggero Feltrin- sapevo che Roberto in passato aveva avuto problemi ma ero convinto, come gli altri, che li avesse superati e che anche grazie al lavoro avesse recuperato una dimensione di vita normale e tranquilla».

OPERAIO SPECIALIZZATO

La normalità dell’uomo era la vita insieme all’anziana madre, le amicizie e soprattutto il lavoro. Effettuava interventi come serramentista ma anche come parquettista, mettendo a frutto l’esperienza che aveva maturato in passato nel settore dell’edilizia. Il percorso di recupero che aveva compiuto era stato lungo e faticoso ma quella con la droga era una sfida che sembrava aver vinto con la forza di volontà e la determinazione di tornare a vivere. In realtà il dramma della dipendenza si era riaffacciato da qualche tempo. Ed è stato un vortice che ha lentamente risucchiato Gallina dentro l’incubo di una esistenza scandita dal bisogno di stupefacente fino all’ultima fatale assunzione. Il sangue dal naso e i violenti dolori che lo hanno tormentato per due giorni prima che si decidesse a rivolgersi all’ospedale sarebbero state solo le prime conseguenze dell’overdose che gli è costata la vita. © RIPRODUZIONE RISERVATA