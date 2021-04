Un chilo di marijuana nascosta nell'auto: denunciati due ventenni

TREVISO - Nel corso dell’attività di prevenzione e contrasto dei reati concernenti sostanze stupefacenti posta in essere dalla Questura di Treviso, nella serata di ieri il personale operante della Squadra Volanti ha denunciato due cittadini italiani per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Alle ore 19.30 circa, transitando in Via Lanceri da Novara, gli operatori hanno notato una autovettura Alfa Romeo Giulietta con due giovani a bordo, i quali, alla vista della volante, hanno posto in essere repentine manovre e continue svolte nelle vie adiacenti nel chiaro intento di sottrarsi ad un eventuale controllo da parte degli agenti.

Questi, insospettiti dall’atteggiamento dei due soggetti, hanno provveduto immediatamente a fermare il veicolo e a identificare gli occupanti: due giovani, entrambi ventenni, residenti nella provincia trevigiana e privi di pregiudizi specifici, i quali spontaneamente hanno consegnato agli agenti una bustina contente circa 8 grammi di marijuana. Celata all’interno dell’autovettura gli operanti hanno poi rinvenuto una ulteriore busta di cellophane contenente sostanza stupefacente, sempre del tipo marijuana, del peso di circa 1 chilogrammo.

La perquisizione è stata quindi estesa alle abitazioni dei due giovani, dando in un caso esito positivo.

Alla luce di tali emergenze i due soggetti sono stati denunciati per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.