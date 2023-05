MONTEBELLUNA (TREVISO) - Cani antidroga all’Einaudi e allo Scarpa: beccati 5 ragazzi. Quattro di loro hanno fra i 14 e i 15 anni. Si è conclusa ieri l’operazione con l’unita cinofila antidroga del Centro di Padova che ha coinvolto alcuni giorni fa l’istituto Einaudi e ora l’Ipsia Scarpa, entrambe dirette dal preside Massimo Ballon. In tutto sono stati trovati alcuni grammi di hashish che o si trovavano all’interno degli zaini dei ragazzi o sono stati gettati dalle finestre delle classi quando gli alunni si sono accorti della presenza dei carabinieri. Cinque ragazzi, coloro che appunto erano in possesso della droga e non sono riusciti a sbarazzarsene prima di essere controllati, come invece hanno fatto altri, sono stati segnalati, mentre i loro genitori sono stati chiamati in caserma.



DOCCIA FREDDA

E per loro quella convocazione ha avuto l’effetto di una vera e propria doccia fredda. «Ovviamente non l’hanno presa bene - dice il dirigente scolastico Massimo Ballon - Per quanto mi riguarda, potevo segnalare al massimo sei classi per l’operazione, anche se poi quelle controllate sono state molte di più. A parte un ragazzo di quinta, gli altri in possesso di hashish sono tutti di prima e seconda». E aggiunge: «Come operazione di prevenzione è stata un successo, apprezzata da studenti, genitori e docenti. L’operazione è stata guidata dal maresciallo Calò, neo comandante dell’unità operativa mobile». La sensazione è che un controllo ancor più capillare e a sorpresa per tutti avrebbe probabilmente comportato numeri ben maggiori. «Nelle classi sono entrati dei carabinieri in borghese per controllare gli studenti prima che arrivasse la cagnolina che si è fatta il giro per i banchi annusando gli zaini. Chiaro che nelle classi non coperte dalla presenza preventiva del carabiniere i ragazzi si sono sbarazzati della merce. Non hanno gettato gli zaini ma direttamente le confezioni di dosi dalla finestra». Comunque, scuola e forze dell’ordine non hanno, ovviamente, terminato il proprio compito.



INTERVENTI EDUCATIVI

«Con i carabinieri - prosegue il dirigente - abbiamo concordato degli interventi educativi assieme ai loro esperti di prevenzione in vari ambiti: dalle funzioni di polizia al problema del bullismo, a quello delle tossicodipendenze. E proprio in tale ottica poche settimane fa avevamo fatto partecipare le seconde classi allo spettacolo StupeFatto, che era stato molto apprezzato dai ragazzi per la forza dirompente del messaggio». “Stupefatto” è infatti uno spettacolo teatrale, in forma di narrazione, messo in scena dalla Compagnia Teatrale Itineraria che da oltre vent’anni affronta in tutta Italia tematiche controverse e attuali nel filone del teatro civile. Tratto dall’omonimo romanzo autobiografico di Enrico Comi, con il suo carico emotivo punta a scardinare alcuni luoghi comuni diffusi tra i giovanissimi, in particolare in relazione alla non pericolosità delle droghe leggere. Che, a quanto è emerso anche ieri, sono oggettivamente le più diffuse fra i ragazzi. Compresi quello che se la sono cavata con il lancio dalla finestra.