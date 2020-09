Traffico di droga in Basilicata, arresti anche in provincia di Treviso

Accusate, a vario titolo, di far parte di un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti in Basilicata, 23 persone sono state arrestate dai Carabinieri nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura distrettuale antimafia di Potenza.



Secondo quanto si è appreso, i Carabinieri della Compagnia di Pisticci (Matera) stanno eseguendo anche 14 obblighi di dimora. L'operazione - in cui sono impegnati oltre cento Carabinieri - riguarda persone residenti nelle province di Matera, Potenza, Mantova, Reggio Emilia, Treviso e Milano. © RIPRODUZIONE RISERVATA