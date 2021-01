Arrestato 38enne, aveva in casa mezzo chilo di eroina

TREVISO - Un 38enne di Follina è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti in seguito al ritrovamento, nella sua abitazione, di più mezzo chilogrammo di eroina e quantitativi minori di cocaina. Nella casa sono stati rinvenuti anche strumenti utilizzati per il confezionamento delle dosi e 2.500 euro in contanti. Nell'operazione è stato denunciato anche un presunto complice, residente in un comune vicino. La perquisizione domiciliare era scattata dopo un controllo su strada nel corso del quale l'indagato principale era stato trovato in possesso di circa due grammi di stupefacente.

