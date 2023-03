Bazar della droga nell'appartamento in affitto a Treviso, arrestati due cugini. Lei aveva portato della cocaina in auto da Barcellona

TREVISO - Arrestata coppia di spacciatori a Treviso. La polizia ha messo le manette ad un cittadino dominicano di 45 anni e sua cugina di 32 anni trovati in possesso di quasi due chili di cocaina e altre quantità di sostanze stupefacenti nella loro abitazione. Denunciata una terza donna di Santo Domingo che si intratteneva con l'uomo.

Un bazar di droga nell'appartamento in affitto a Treviso

L'uomo aveva preso in affitto temporaneamente un appartamento in cui si intratteneva con la donna e, con due macchine noleggiate (una intestata ad una terza persona), si muoveva tra Veneto e Friuli Venezia Giulia per vendere le sostanze ai vari clienti. In quell'appartamento andava e veniva anche una sua cugina arrivata da Barcellona che aveva trasportato in auto un pacchetto di 1.200 chilogrammi di cocaina. E' nel momento della consegna del pacco che la polizia è intervenuta. L'uomo ha tentato di fermare un operatore di Polizia con un coltello da cucina. Dopo essere stato disarmato, ha trattenuto l'operatore con la forza per permettere alle donne di tornare nell'appartamento e chiudersi dentro. Gli agenti hanno però sfondato la porta d'ingresso, immobilizzato i presenti e proceduto con la perquisizione.

Droga e bilancini sequestrati

Nell'appartamento, la polizia ha trovato droga di ogni sorta. C'erano 1.200 grammi di cocaina portati dalla cugina di Barcellona, 770 grammi di cocaina nascosti in un doppio fondo del sedile dell'auto con targa spagnola, 112 grammi di anfetamina rinvenuti nell'appartamento occupato dalla coppia e 1575 euro in contanti provento dell'attività di spaccio. Rinvenuto anche materiale vario per il confezionamento. Il tutto è stato sequestrato. L'uomo e la donna spagnoli sono stati arrestati e si trovano ora nel carcere di Treviso e Venezia in attesa dell'udienza di convalida. La terza donna,dominicana, è stata invece denunciata.