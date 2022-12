Ubriachi e drogati al volante. Fermati in 29 in una sola notte a Treviso

TREVISO - Alla guida ubriachi e drogati, boom di "beccati" durante la notte tra il 22 e il 23 dicembre. Sono stati 29 gli automobilisti trovati alla guida in stato di ebbrezza durante i controlli effettuati dalle forze dell'ordine dell'ordine e dalla polizia locale in provincia di Treviso nella notte tra il 22 e 23 dicembre. Il dato è stato fornito dalla Prefettura di Treviso, che aveva disposto il servizio straordinario di controllo lungo le strade della provincia. Una persona è stata trovata al volante sotto l'effetto di stupefacenti. L'operazione ha visto il coinvolgimento di 79 pattuglie e di 162 operatori. I veicoli fermati sono stati 1.079, per un totale di 1.272 persone sottoposte a controllo.