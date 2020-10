CASTELFRANCO - « Una scena impressionante, fuori dal locale c'era il macello». Negli occhi di chi ha assistito alla rissa con accollamento avvenuta alle 20.45 di sabato sera fuori dal Vizio pub di via Giacomo Matteotti, la scena è ancora nitida così come la paura provata quando un operaio 50enne residente a Castelfranco ha tirato fuori dalla tasca della propria giacca un coltellino e l'ha usato contro il titolare del locale, F.L. di 51 anni. Ora l'operaio è stato denunciato dai carabinieri di Castelfranco per lesioni e porto di oggetto atto ad offendere. «Non l'avevamo mai visto da queste parti, non era uno di quelli che si possono definire clienti abituali racconta un testimone Aveva più volte chiesto al titolare e ai ragazzi dietro al bancone di portargli da bere. Però aveva già bevuto parecchio. Il titolare si è rifiutato di servigli ancora alcolici e vista la sua insistenza l'ha invitato ad uscire. Ed è fuori dal locale che la situazione è degenerata».

LA RICOSTRUZIONE

Il 50enne sarebbe stato già alticcio, stando a quanto ricostruito, quando si è sentito rifiutare l'ennesimo drink. Un no nato quindi dalla volontà del gestore di preservare il clima di tranquillità all'interno del proprio pub ma anche di tutelare la salute del cliente che, a detta dei presenti, era già visibilmente su di giri. Da lì sono iniziate a volare parole pesanti e i toni della conversazione inizialmente pacifici tra il titolare e l'avventore si sono alzati tanto che quest'ultimo è stato accompagnato fuori. Ma, all'esterno del locale, in via Matteotti, la situazione è degenerata. Alle parole si sono aggiunte le mani, qualche spintone, qualche ceffone, alcuni pugni e poi la comparsa di un coltello. «Non ho visto bene quello che stava succedendo, ad un certo punto non si è capito più nulla, c'era il caos», afferma il testimone. E, in quel frangente caotico dove i due erano attorniati anche da altri avventori del locale usciti per fumare una sigaretta o per prendere una boccata d'aria, il 50enne ha estratto dalla tasca della giacca un coltellino e l'ha puntato contro Lorenzi colpendolo di striscio all'altezza dell'addome.

I SOCCORSI

Il sangue ha iniziato a scorrere copioso macchiando vistosamente i vestiti del titolare che si è accasciato per il dolore facendo temere il peggio. I dipendenti del Vizio pub, capendo quello che stava succedendo, hanno chiamato carabinieri e ambulanza e chiuso il locale facendo uscire tutte le persone che vi erano all'interno. Arrivati sul posto, i militari hanno effettuato i primi rilievi mentre le ambulanze, due, hanno portato via sia il titolare sia l'avventore che nel frattempo si era accasciato a terra, al pronto soccorso. Al barista i sanitari hanno dato qualche punto di sutura e dieci giorni di prognosi mentre il cliente è stato medicato. Entrambi sono stati dimessi dall'ospedale San Giacomo la sera stessa del sabato. È stata quindi esclusa l'ipotesi peggiore per il titolare. Tutto quel sangue uscito dalla ferita aveva infatti fatto immediatamente temere il peggio ma fortunatamente la vicenda ha avuto un epilogo più positivo, nonostante la grandissima paura. Lucia Russo © R Ultimo aggiornamento: 10:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA