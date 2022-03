Malore sul Piave, pescatore 50enne scivola in acqua e muore annegato

SEGUSINO - Dramma sul Piave: un pescatore, Franco Andreolle, di Castelccucco, un impiegato 50enne di Castelcucco, nato ad Asolo, è scivolato in acqua ed è morto annegato probabilmente a causa di un malore. È successo stamattina, 27 marzo, poco prima delle 8 al confine tra Segusino (Treviso) e Vas, frazione di Quero Vas, nel Feltrino. Dalle prime informazioni trapelate potrebbe trattarsi di un pescatore che stamattina aveva gettato l'amo approfittando della bella giornata. Poi scivolato in acqua accidentalmente o forse colto da un malore. A lanciare l'allarme l'amico che si trovava con lui. L'uomo, grande appassionato di pesca, è stato recuperato dai vigili del fuoco, intervenuti dai distaccamenti di Montebelluna e Feltre. Inutili i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del Suem 118. È stato attivato anche l'elisoccorso di Treviso Emergenza ma per l'uomo non c'è stato niente da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Feltre.

