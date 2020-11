​Smart working e lezioni da casa: centomila auto in meno in città

TREVISO Didattica a distanza e smartworking un primo effetto lo hanno centrato: ridurre il traffico. Dal 24 ottobre in città entrano, mediamente, 20mila auto in meno al giorno. Dal lunedì al venerdì sono circa 100mila mezzi che non si riversano più lungo l'anello esterno del Put o nelle principali strade cittadine. Il dato è confermato dalla polizia locale che, ogni giorno, conta i mezzi in transito grazie alle nuove telecamere in grado di visualizzare le targhe e individuare ogni singolo movimento.



LA SPIEGAZIONE

«Il calo del traffico è evidente - commenta il comandante Andrea Gallo - lo si può vedere andando in giro in questi giorni. Noi lo abbiamo anche constatato vedendo i numeri di prima dell'introduzione dell'Dpcm del 24 ottobre e quelli dopo». E molto cambierà ancora con l'introduzione anche del nuovo decreto, che potenzia ulteriormente lo strumento della didattica a distanza togliendo quindi altro traffico da quello ancora in circolazione.



I NUMERI

I dati parlano chiaro e mettono a confronto vari periodi. Venerdì 30 ottobre, quindi dopo l'introduzione del Dpcm del 24 ottobre, le auto in ingresso in città sono state 169.407; la settimana prima, venerdì 16, erano 185.972; quella ancora prima, venerdì 9, 186.718. «Come si vede - sottolinea Gallo - con l'arrivo delle didattica a distanza e dello smartworking abbiamo registrato una diminuzione dei mezzi di circa il 10%». Interessante anche confronto con i dati registrati durante il lockdown di primavera, quando gli spostamenti erano vietati se non per comprovate esigenze di lavoro, di salute o per questione veramente improrogabili. Il 29 marzo, un venerdì, in città sono entrate 43.603 auto. Due mesi dopo, venerdì 24 maggio, quindi al termine del periodo più duro di restrizioni e quando si tentava di tornare a un minimo di normalità, il numero di mezzi era arrivato a 145.258, quindi circa centomila in più. Il 9 ottobre, come visto, erano già 186.718. Adesso il nuovo crollo.



GLI EFFETTI

Il calo del traffico ha delle conseguenze. La prima sugli incassi del Comune. Meno auto significa meno multe e meno introiti dai parcheggi a pagamento: «E non è poco considerando il periodo e gli impegni che dobbiamo sostenere», ha evidenziato qualche giorno fa il vicesindaco Andrea De Checchi parlando delle risorse a disposizione per le misure che l'amministrazione comunale dovrà prevedere per fronteggiare l'emergenza Covid. Non sembra invece avere ancora grossi impatti dal punto di vista ambientale. I dati Arpav dicono che dal 29 ottobre al 2 novembre, quindi con tutti i provvedimenti del Dpcm già in atto, il livello di Pm10 nell'aria si è mantenuto mediamente tra i 48 microgrammi per metro cubo d'aria e i 60 con picchi di 69 (sabato 31 ottobre). Quindi concentrazioni alte, superiori ai 50 microgrammi fissati come soglia invalicabile. Numeri in aumento rispetto alla settimana precedente. Teoricamente nei prossimi giorni dovrebbero scattare le limitazioni al traffico previste dall'ordinanza antismog.

