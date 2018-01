Dottoressa aggredita in guardia â€‹medica: «Basta, lascio il lavoro»

di Mauro Favaro

CONEGLIANO - È stata aggredita da un uomo e da una donna all'interno dell'ambulatorio delladell'De Gironcoli di. E adesso non riesce più a dimenticare quelle scene. Soffre di. Non dorme di notte. Una situazione terribile. Tanto che ha deciso di. Per ora tira avanti. Pur tra mille difficoltà, continua il servizio in guardia medica. Ma ha già preavvisato l'Usl della Marca. E alla fine di febbraio se ne andrà. Protagonista della disavventura è unadella continuità assistenziale. Il fattaccio è avvenuto nella mattina del 30 dicembre scorso. Di sabato, dalle 10 alle 20, come previsto, l'ambulatorio della guardia medica non è aperto: i camici bianchi sono reperibili per telefono o per visite domiciliari non differibili. A seguito di una chiamata, la 30enne si era offerta di preparare la ricetta di un antinfiammatorio per un giovane che sarebbe passato a ritirarla in sala d'attesa prima delle 20. Alle 11 è arrivata la telefonata in questione. Solo a quel punto è uscita dalla stanza dei medici, che è sempre chiusa a chiave per motivi di sicurezza, per andare a consegnare la ricetta. Tutto sembrava a posto. Ma non si era accorta che c'erano due individui alle sue spalle...