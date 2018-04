Serata tra amici in rissa: diciottenne colpisce l'amico con la brocca di vetro

CASIER - I Carabinieri di Dosson hanno arrestato un ragazzo di 18 anni, colombiano, con precedenti di polizia, residente a Casier, per lesioni aggravate. Il fatto è successo durante la notte nell’abitazione dell’arrestato e la vittima è un coetaneo dell’autore, di origine venezuelana. La lite è scaturita per futili motivi al termine di una serata tra amici che, verosimilmente, avevano abusato di alcol. Durante il diverbio il colombiano colpiva in testa l’amico con una brocca di vetro, procurandogli lesioni al capo ed al viso guaribili in 30 giorni. L’arrestato è ristretto in regime di arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

© RIPRODUZIONE RISERVATA