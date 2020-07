Alle 14.30 di oggi, 30 luglio, a Dosson di Casier, in via Zermanese, un'auto è finita fuori strada e si è capovolta in acqua: l'uomo alla guida è rimasto incastrato, metà corpo fuori e metà dentro, con l'acqua che si stava perciolsamente alzando minuto dopo minuto. E' stato salvato in extremis dai Vigili del Fuoco e portato in ospedale, non è grave.

