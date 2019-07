Enclave trevigiana a Porto Rotondo: Mauro e Silvia Dorigo gestiranno due locali dello yacht club

di Elena Filini

FARRA DI SOLIGO - «Siamo una piccola. Faremo ritornare il jet-set e la Dolce Vita della Costa Smeralda»., 40 anni, è partito da, colline del Prosecco, oggi patrimonio Unesco, a 19. Destinazione Milano. Dopo gli esordi universitari ha iniziato a costruire la sua azienda: eventi esclusivi, luoghi bellissimi e inaccessibili, grandi chef ma prezzi pop e molta cultura. Così è nato Taste of Milano, il Festival gourmet da migliaia di presenze che riesce a far sedere alla stessa tavola pubblico e grandi chef, creando un'atmosfera di festa e relax. «Il successo ci ha consigliato di replicare l'esperimento -conferma l'imprenditore- così è nato Taste of Roma». Dodici anni fa Mauro ha deciso di condividere la società con la. «Lei aveva un'esperienza estera di 15 anni, abbiamo messo insieme le nostre passioni e i nostri curricula. Silvia è un'ottima compagna di viaggio e di vita. Ma con noi c'è un'altra veneta: la coneglianese Veronica De Luca, mio braccio destro».