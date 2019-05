La dottoressa lavorava in due Usl con il doppio stipendio pubblico

di Mauro Favaro

TREVISO - La dottoressa aveva un doppio lavoro da quasi tre anni. L’Usl trevigiana l’ha scoperto. E l’ha “licenziata” in tronco. Il medico di origine straniera, S.M., si divideva su due fronti. Tra l’altro nemmeno troppo vicini tra loro.Si metteva in tasca due stipendi, insomma, pagati entrambi dal sistema sanitario pubblico. Un comportamento tassativamente vietato. L’Usl della Marca ne è venuta a conoscenza un paio di mesi fa. E adesso ha ufficializzato la revoca della convenzione: non lavorerà più nelle guardie mediche.