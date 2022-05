MASER - Due fratelli partiti da Maser hanno deciso sin da giovanissimi di spostarsi nelle grandi città italiane per seguire i propri sogni e trasformare la loro passione in un lavoro. Sono Valerio e Federico Polloni, figli del macellaio del paese, che però hanno scelto di seguire altre strade, le loro. Valerio, classe 1984, abita a Milano e lavora con i più grandi attori e doppiatori italiani grazie al suo lavoro di tecnico dei suoni e adattatore dialoghista, mentre Federico, classe 1991, è ora un pittore e artista che opera a Venezia girando l'Europa e i più grandi musei. I fratelli Polloni avevano le idee chiare sin da giovanissimi e appena diventati maggiorenni hanno voluto rendere il loro sogno realtà, studiando e impegnandosi per esaudirlo.

QUI VALERIO

Valerio parte da Maser appena 18enne e si trasferisce a Londra per studiare e diventare fonico, avendo scoperto la grande passione per l'audio. Dopo aver lavorato come dj in numerosi locali del triveneto, Olanda e Slovenia, a Londra inizia a lavorare come barista per pagarsi gli studi. Dopo 9 mesi però decide di trasferirsi a Milano e inizia a frequentare due scuole, tra cui la Music and Acoustic Engineering dove si ritrova tra gli appena 3 che verranno promossi. Dalla musica inizia a lavorare in uno studio di doppiaggio a Milano, aperto da una delle scuole frequentate, e fonda poi uno studio di registrazione tutto suo: AnimaSoni, dove ora lavora per doppiaggi di film e documentari su Sky. Il 38enne continua a lavorare con artisti di spicco come Aldo, Giovanni e Giacomo, Pietro Ubaldi, Maurizio Trombini, ma anche Nicola Savino, Fernando Alonso, Fabio Fazio e molti altri.

QUI FEDERICO

Il fratello Federico, ammirato dalla sua tenacia decide anche lui di seguire talento e passione: nel suo caso l'arte e la pittura. La predisposizione per il disegno si notava già alle elementari e alle scuole medie incontra Manuela Bordin, l'insegnante di arte che lo convince a iscriversi al liceo artistico dopo un disegno del tempietto di Maser che si trova ancora appeso nello studio della dirigente. La professoressa morirà giovane, ma continua a rimanere nel cuore di Federico. «Dopo il liceo mi sono laureato in pittura all'Accademia di Belle Arti di Venezia. Espongo i miei quadri in varie città tra cui New York, Londra, Berlino, Parigi e Milano -racconta- Nel 2020 ho fondato l'associazione culturale Acromo a Venezia e ho collaborato alla realizzazione del primo festival indipendente open studio dei giovani artisti emergenti che operano a Venezia». Un'arte in continua sperimentazione, quella di Federico, che dà forma a un'immagine primordiale in stretto legame con il mondo naturalistico e artificiale.