Doping, scattano i controlli su body builder, personal trainer e sportivi amatoriali: 12 denunce e sequestrati farmaci proibiti

TREVISO/PADOVA - Perquisizioni dei Nas oggi nei confronti di 17 persone, per lo più body builder, personal trainer e sportivi amatoriali, acquirenti di sostanze attive ad effetto dopante. Denunciate 12 persone per il reato di ricettazione di farmaci e sequestrati complessivamente un migliaio di pezzi tra confezioni, flaconi, fiale e compresse di farmaci e sostanze farmacologicamente attive ad azione dopante (steroidi, estrogeni, ormoni della crescita,…), per un valore complessivo di circa 12mila euro.

Il decreto di perquisizione emesso dalla Procura della Repubblica di Treviso. I sontrolli sono scattati nelle province di Treviso, Padova, Cosenza, Napoli e Torino. I Nas di Treviso sono stati coadiuvati nella fase esecutiva dai militari dei locali Comandi Provinciali e dei Nuclei Antisofisticazioni e Sanità.