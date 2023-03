Nel Municipio di Silea i ruoli "di potere" sono in mano a delle donne: «Siamo un caso unico»

SILEA (TREVISO) - Nel Municipio di Silea, i ruoli principali sono assegnati alle donne. Sul fronte delle pari opportunità, in provincia di Treviso, il Comune di Silea fa scuola, è il solo in cui ci sono i ruoli apicali principali della macchina amministrativa sono ricoperti da donne. Il sindaco è una donna, Rossella Cendron, e lo è anche il vicesindaco e l'assessore al bilancio e ai lavori pubblici Ylenia Canzian, l'assessore alla cultura e all'istruzione e capogruppo di maggioranza Angela Trevisin (sul fronte politico) e il segretario generale Nicoletta Mazzier (sul fronte amministrativo). La giunta è dunque composta dal sindaco e da due assessori donne, che amministrano insieme a due assessori uomini. «Quello che vorremmo non è rappresentare un'eccezione, bensì un segnale del cambiamento culturale in atto ormai da un ventennio», spiega la sindaca. «Siamo un caso unico in provincia di Treviso, - assicura il vicesindaco Ylenia Canzian - e in Veneto ci risulta ci siano solo altri due comuni paragonabili al nostro per la presenza di donne nella governance, tuttavia sono due Comuni di dimensione diversa dal nostro, pertanto, Silea è un caso unico».

La composizione del consiglio comunale di Silea, al 50% in rosa

Il Consiglio Comunale, invece, è formato da quattro consiglieri donne e quattro uomini. Si tratta di donne impegnate non solo politicamente, ma anche in ruoli professionali di responsabilità e con una famiglia da gestire. Il sindaco Rossella Cendron è laureata in Scienze Politiche all'Università degli Studi di Padova, dove ha anche conseguito il Master in Integrazione Europea, ed è istruttore gestionale all'Ufficio Relazioni Internazionali della Provincia di Treviso. Il vicesindaco e assessore al bilancio e ai lavori pubblici Ylenia Canzian è laureata in Giurisprudenza all'Università degli Studi di Bologna ed è avvocato. L'assessore alla cultura e capogruppo di maggioranza Angela Trevisin è laureata in Lettere all'Università Cà Foscari di Venezia ed è responsabile dell'Area Cultura Sport Istruzione e Turismo del Comune di Volpago del Montello. Il segretario generale Nicoletta Mazzier è laureata in Giurisprudenza all'Università degli studi di Bologna e dopo aver conseguito l'abilitazione al ruolo alla Scuola Nazionale dell'Amministrazione (già Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale), lavora nell'ambito della pubblica amministrazione dal 2001. Il Comune di Silea rappresenta un'unicità, ma le donne alla guida sono certe che la loro compagine, frutto di una scelta precisa fondata sulle competenze e non sul genere, sia un segnale del cambiamento in atto.