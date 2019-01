Tre donne tentano scippo al mercato ma c'è chi vede tutto e le fa prendere

CONEGLIANO - Tre donne, due ventenni ed una cinquantenne, con precedenti specifici, sono state bloccate dalla polizia a Conegliano mentre cercavano di fuggire dalla zona del mercato cittadino dopo aver tentato di derubare un anziano del denaro che aveva in un borsello.



Il tentato scippo è stato notato da una persona nelle vicinanze, che ha allertato le forze di polizia, intervenute con personale dislocato nelle vicinanze, che ha bloccato le donne per poi portarle al locale commissariato. Le indagate, residenti nelle province di Treviso e di Udine, sono risultate essere responsabili di vari reati contro il patrimonio in più luoghi del Veneto e sono state denunciate alla magistratura per tentato furto aggravato.

