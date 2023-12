SAN BIAGIO (TREVISO) - Travolta da un'auto mentre stava attraversando la strada. È ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Ca' Foncello di Treviso una pensionata di 72 anni di Villorba che ieri pomeriggio è stata centrata da una vettura a San Biagio di Callalta, all'altezza della chiesa parrocchiale.

Il conducente del mezzo, che nonostante lo shock è stato il primo a soccorrere la donna, ha continuato a ripetere di non averla vista. L'impatto, violento, è avvenuto al centro della carreggiata: per permettere i soccorsi, il traffico è stato bloccato in entrambe le direzioni dalla polizia locale, che ha imposto dei percorsi alternativi. Sono stati gli stessi agenti a effettuare i rilievi del sinistro: non è ancora chiaro se l'investimento sia avvenuto sulle strisce pedonali o in un tratto nelle immediate vicinanze. Di certo c'è che l'allarme è scattato alle 15, quando ancora la visibilità non era ridotta dal buio. La vittima, classe 1951, è stata caricata sul cofano e poi sbalzata sull'asfalto a qualche metro di distanza. La tempestiva frenata dell'automobilista, che non ha potuto evitare l'impatto, ha però evitato conseguenze peggiori.

I sanitari del Suem 118, giunti sul posto nel giro una manciata di minuti, si sono subito accorti della gravità delle condizioni di salute della 72enne: la donna è stata intubata e trasportata in codice rosso al Ca' Foncello, dov'è stata ricoverata in terapia intensiva. La prognosi è riservata e i medici non hanno escluso il pericolo di vita. Fondamentali saranno le risposte alle cure: la pensionata è stata immediatamente sottoposta a un delicato intervento chirurgico per i gravi traumi subiti. La Postumia è stata riaperta al traffico dopo circa un'ora, al termine dei rilievi di rito.

IL COMMENTO

«Come amministrazione ci spiace molto per l'accaduto - ha commentato il sindaco di San Biagio di Callalta, Valentina Pillon - Esprimiamo vicinanza alle persone implicate nell'incidente di ieri pomeriggio. La statale Postumia è notoriamente molto trafficata, negli anni sono stati fatti più interventi per mettere in sicurezza gli incroci e i punti di attraversamento. C'è anche un semaforo a chiamata all'altezza delle scuole. Continueremo a investire nella sicurezza stradale e a migliorare l'illuminazione pubblica ma è fondamentale che le persone - sia alla guida dei veicoli che a piedi o in bici - prestino massima attenzione e prudenza».

AD ARCADE

Ieri mattina un altro incidente si è verificato ad Arcade. Intorno alle 10 in via Madonnetta una Toyota Yaris condotta da una donna, che proveniva da una stradina laterale, ha imboccato l'incrocio con la strada principale senza fermarsi. Il conducente di un Fiat Ducato che proveniva da Arcade ed era diretto a Nervesa non è dunque riuscito a evitare l'impatto, ribaltandosi sul fianco sinistro. Per far uscire dal mezzo la conducente si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco. La ferita è stata quindi trasportata in ospedale a Montebelluna per accertamenti. Non è fortunatamente grave. Tuttavia lo schianto ha causato danni alla recinzione di un'abitazione lungo la via. Sul posto i carabinieri della stazione di Paese per i rilievi di legge.