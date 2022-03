TREVISO - Una donna di 55 anni residente a Silea nel Trevigiano è scomparsa. Ieri, mercoledì 30 marzo, è uscita di casa e non ha più fatto ritorno, né ha dato sue notizie. Il marito ha denunciato la scomparsa ai carabinieri che hanno subito avviato le ricerche. È stata perlustrata l'area del fiume Sile, così come la zona circostante, ma ancora non ci sono tracce di lei.