Tenta di uccidersi in auto con il gas di scarico, scoperta: scappa a piedi. Ricerche ovunque

ODERZO - Sono in corso da questa mattina, venerdì 31 luglio, a Oderzo le ricerche di una donna straniera di 40 anni. I vigili del fuoco hanno attivato la sede del comando delle ricerche nella zona di Parco Stella e stanno perlustrando il territorio, anche con l'ausilio dei cani.



Secondo una prima ricostruzione pare che la donna stesse tentando il suicidio in auto con il gas di scarico quando è intervenuto un passante per salvarla. Ma la donna presa dal panica sarebbe scappata a piedi, sparendo nel nulla.



© RIPRODUZIONE RISERVATA