Tenta il suicidio, scoperta si dà alla fuga: ritrovata viva la 40enne scomparsa

ODERZO - E' stata ritrovata questa mattina, sabato 1 agosto, la 40enne che era scomparsa l'altra notte, venerdì 31 luglio, nella zona di Parco Stella a Oderzo. La donna è stata trovata a Gorgo al Monticano, sta bene ma è in stato confusionale. Al momento si trova ricoverata all'ospedale di Oderzo per accertamenti.

La donna, nella sua auto parcheggiata poco lontano da casa, aveva tentanto di farla finita accendendo una bombola di gas. Ma era stata bloccata da un passante che, incuriosito si era avvicinato. Lei, sorpresa e impaurita, era scappata facendo perdere le sue tracce per un giorno.

L'allarme era scattato immediatamente: sul posto si erano precipitate le forze dell'ordine. Ma della signora nessuna traccia. La bombola di gas è stata poi messa in sicurezza e portata via dai vigili del fuoco, che hanno avviato le ricerche vicino al Lia, corso d'acqua con risorgiva a San Polo e che a Oderzo conclude il suo percorso nel Monticano. E proprio qui a Gorgo la donna è stata ritrovata.

