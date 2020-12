SILEA - «Prima ho sentito un gran botto. Pensavo fossero dei petardi scoppiati in lontananza. Dopo un paio di secondi però sono iniziate le urla strazianti. Ho tirato la tenda e ho visto la ragazza infilzata sulla ringhiera». Ha raccontato di aver passato una notte insonne Carmela Castellucci, la vicina di casa che per prima ha soccorso giovedì sera la 30enne di Cendon di Silea precipitata dal secondo piano di una palazzina in via del Molino. Una scena terribile, alla quale non ha assistito nessuno. E proprio il fatto che Carmela fosse in casa ha evitato guai peggiori. «Ero appena tornata dal lavoro. È stata sicuramente una fortuna: se la ragazza avesse perso conoscenza non l'avrebbe notata nessuno fino al mattino. E chissà come sarebbero andate le cose». Nonostante il volo di quattro metri e il trauma subito, la 30enne non è più in pericolo di vita. Rimane ricoverata all'ospedale Ca' Foncello in condizioni gravi, e ci vorrà del tempo prima che possa riprendersi del tutto. Ma secondo i medici il peggio è passato.



LA TESTIMONIANZA

La 30enne abitava da circa un mese nel palazzo di via del Molino. I vicini di casa non avevano nemmeno avuto il tempo di conoscerla. «Ci siamo incrociate un paio di volte in garage e sulle scale - continua Carmela - ma non abbiamo mai avuto rapporti. Anch'io mi sono trasferita qui da poco». E così riferiscono tanti altri inquilini di quel palazzo che, per lavoro, passano molto tempo fuori casa. C'è chi fa turni, chi si alza presto al mattino e chi inizia nel tardo pomeriggio. In quel via vai, alle 21.40 di giovedì, molti degli appartamenti erano vuoti. Motivo per cui la presenza di Carmela si è rivelata fondamentale. «Quando l'ho vista con la gamba che penzolava sul mio terrazzo (Carmela abita al pianterreno, due piani sopra si trova invece l'appartamento della 30enne, ndr) sono uscita e ho provato a sorreggerla - racconta - non la smetteva di urlare. Era sotto choc. Le ho detto che doveva farsi forza e provare a reggersi con le braccia. Lei lo ha fatto, così io sono corsa in casa e ho chiamato il 118 mentre cercavo l'aiuto di qualche vicino. Un ragazzo che abita qui, che fa la guardia giurata, mi ha risposto ed è venuto ad aiutarmi».



I SOCCORSI

L'aiuto dei vicini di casa e l'arrivo tempestivo dei soccorsi ha evitato che la situazione potesse degenerare. «Le abbiamo chiesto cos'era successo, e la ragazza ci ha detto che era caduta: stava cercando di scavalcare il terrazzino per andare in quello del vicino perché si era chiusa fuori. Gli appartamenti hanno in soggiorno dei finestroni a scorrimento, lo aveva tirato troppo facendolo scattare». I sanitari del Suem, assieme ai vigili del fuoco, hanno segato l'inferriata che si era conficcata nella gamba della giovane. Poi l'hanno trasportata in ospedale in codice rosso. I carabinieri, anche loro giunti sul posto per le indagini del caso, hanno stabilito che si è trattato di un tragico incidente. Un'imprudenza che poteva costare carissimo alla 30enne. La ringhiera è infatti penetrata tra il femore e il gluteo, provocandole lesioni vascolari e un trauma toracico. Nel dramma è stata fortunata, considerando anche l'altezza da cui è caduta. «Quando ha detto di essere caduta dal secondo piano ho pensato una sola cosa: è un miracolo che sia ancora viva, quindi si salverà - conclude Carmela - Nella tragicità dell'evento tutto è andato meglio di come poteva andare. Per fortuna c'era qualcuno nel palazzo che ha sentito le grida. Volevo anche ringraziare il vicino di casa che è intervenuto con me: aveva le chiavi del cancello sul retro e da lì è stato più facile aiutare la ragazza fino all'arrivo dei soccorsi».



© RIPRODUZIONE RISERVATA