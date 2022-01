MOGLIANO VENETO - A Mogliano Veneto, nel primo pomeriggio di oggi, 21 gennaio, una cittadina di origini ucraine, 45 anni, è deceduta a seguito di caduta in casa. E' stato il figlio più piccolo a trovare il corpo esanime della madre e malgrado i soccorsi del 118 non c'è stato nulla da fare. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'eventuale autopsia. Sul posto i Carabinieri di Treviso.