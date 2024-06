MONTEBELLUNA (TREVISO) - Il mondo dei locali è in lutto per la scomparsa di Donato D'Deejay, al secolo Donato Piovesan, tecnico informatico di 63 anni che è stato uno dei pionieri dell'arte dei vinili in provincia di Treviso, conosciuto nella sua Montebelluna anche per essere stato il titolare del negozio di dischi Sidestreet di via Montello.

Il funerale sarà celebrato lunedì alle 15.30 nel duomo di Montebelluna: Donato, che aveva festeggiato il compleanno il 2 maggio scorso, lascia un figlio di 32 anni e i fratelli Lucia, Brunella e Francesco. La sua attività di deejay era iniziata nel 1978 con le collaborazioni nei locali Cò Onda e Lem's al fianco di altri famosi dj come Mozart, Ebreo, Spranga e Rubens. Dalla musica afro era poi passato al funk per approdare alla house arrivando a suonare techno minimal, deep e tech house. Dopo un periodo di inattività, era tornato a far ballare gli appassionati in diversi club del territorio dal 2003, suonando anche all'Home Festival di Treviso organizzato da Amedeo Lombardi, che gli ha anche dedicato un post su Facebook. Negli anni più recenti è stato una presenza assidua al Trick Bar di Istrana e al Karma Club di Asolo.