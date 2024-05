TREVISO - A Treviso è arrivata nel 1993 e alle spalle aveva già dieci anni di esperienza maturata a Roncade. Prima ufficio personale e stipendi poi, quasi per caso, in prima linea: segreteria del vicesindaco, il compianto Giorgio Gaio. E dalla trincea non si è mai mossa diventando l’architrave attorno a cui ha girato per trent’anni prima l’organizzazione delle segreterie della giunta, poi lo strategico ufficio di Gabinetto: Donatella Pivetta, per tutti “Dona”, adesso è arrivata al traguardo della pensione. Venerdì sarà l’ultimo giorno di lavoro, ma a Ca’ Sugana la festa e la giostra dei saluti è già iniziata. Lei, inappuntabile ed elegante come sempre, sorride, scherza e apre inevitabilmente l’album dei ricordi. Dal 1993 ha lavorato accanto a quattro sindaci: prima Giancarlo Gentilini anche se, all’epoca, era la segretaria del suo vice ma comunque pienamente arruolata nello staff dello Sceriffo; poi la prima promozione con Gian Paolo Gobbo dove è passata alla guida della segreteria del sindaco. Con Giovanni Manildo il salto: responsabile dell’Ufficio di Gabinetto. E poi un mandato, e qualche spicciolo del secondo, con Mario Conte, che mai e poi mai si sarebbe privato di lei e della sua competenza. Una vita se non nella stanza dei bottoni, sicuramente in quella accanto.

Gli esordi

«Nel 1993, primo anno a Ca’ Sugana, lavoravo all’ufficio personale quando l’allora segretario comunale Sorge mi ha chiesto se volevo andare, per tamponare una falla, nella segreteria del vicesindaco. Dovevano essere sei mesi, ma non mi sono più mossa». Donatella di aneddoti ne ha una collezione sterminata, ma stando accanto a sindaci e assessori ha anche affinato la naturale riservatezza. Però i suoi sindaci li ha conosciuti bene: «Tutti hanno avuto in comune una cosa, il grande amore per la città. Tutti, nessuno escluso. Gentilini è stato un vulcano di entusiasmo e passione per il lavoro. Gobbo invece era carismatico. Lavorava tantissimo preferendo restare dietro le quinte perchè davanti c’era quella forza della natura di Genty. Con Manildo sono diventata responsabile dell’Ufficio di Gabinetto, un ruolo diverso. Manildo è un entusiasta, un sognatore. E poi Conte: lui è quello che vede più lontano di tutti, ha una visione ed è una persona pragmatica. Io ho lavorato bene con tutti anche se hanno caratteri diversi e modalità differenti di stare nel territorio, in quella Treviso che però hanno dimostrato di amare profondamente Sono grata a loro e a Giorgio Banderali, il mio maestro».

I ricordi

E cosa resta di tanti anni? «I rapporti con i cittadini, sempre preziosi. All’inizio c’era tutta una procedura per arrivare a parlare col sindaco. Oggi ci sono i social: chiunque può raggiungere il primo cittadino semplicemente con un messaggio online. Anche gli appuntamenti tra autorità vengono presi attraverso whatsapp, è tutto cambiato». Non è cambiato invece il suo ruolo: quello di risolvere i problemi. Di qualsiasi tipo. «È così - sorride - ma il nostro è un lavoro di squadra. E voglio ringraziare le componenti del mio staff: delle compagne e dei compagni speciali, che hanno condiviso con me questo viaggio fino a diventare amici». Il momento più duro? «Sicuramente il periodo del Covid. Noi abbiamo lavorato sempre in presenza, eravamo sempre in ufficio per tentare di dare risposte. Mi ricordo le telefonate con i cittadini, soprattutto con gli anziani. Spesso chiamavano in Comune per avere qualcuno con cui parlare. Soli in casa, spesso spaventati, costretti come tutti all’isolamento: tante telefonate erano sfoghi. Stavamo fino a tarda sera per rispondere, per ascoltare. Erano telefonate che toccavano il cuore. Invece il ricordo più bello è sicuramente legato all’adunata degli Alpini. Loro sono incredibili: anche oggi, per qualsiasi tipo di problema li puoi chiamare e trovano una soluzione. Rstano tra i miei ricordi più preziosi».