Donano gli organi (fegato e reni) a quasi 90 anni: «L'età non è un limite»

di Laura Bon

Non solo sono vissuti a lungo, superando la soglia degli 85 e degli 87 anni, ma hanno anche lasciato, nella morte, un prezioso dono in eredità: i propri organi. Nel Distretto di Asolo, infatti, nelle ultime due settimane sono stati prelevati degli organi da due donatori in età avanzata, che hanno donato fegato e reni, poi trapiantati con successo in altri ospedali veneti. «Un gesto di civiltà che possono fare tutti, a qualsiasi età», dice il direttore generale dell'Usl 2 Marca trevigiana Francesco...