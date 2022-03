Don Stefano Stimamiglio è il nuovo direttore di Famiglia Cristiana

TREVISO - Da oggi Famiglia Cristiana parla anche un po’ trevigiano. Negli scorsi giorni, infatti, il consiglio di amministrazione del Gruppo Editoriale San Paolo ha deliberato la nomina del 57enne don Stefano Stimamiglio a nuovo direttore di Famiglia Cristiana, settimanale fondato novant’anni fa ad Alba dal beato don Giacomo Alberione.

Nativo di Bolzano, ma con un’adolescenza passata tra Treviso e Dosson di Casier (dove tuttora risiedono la madre, una sorella ed un fratello), il giornalista già condirettore della rivista succede quindi a don Antonio Rizzolo che continuerà a ricoprire le cariche di amministratore delegato del Gruppo Editoriale San Paolo e di direttore generale dell’Apostolato Paolino in Italia, rafforzando così l’impegno della Società San Paolo, congregazione religiosa a cui appartiene il Gruppo Editoriale, nel portare avanti la missione di evangelizzazione e di diffusione dei valori cristiani nell’odierna cultura della comunicazione, con una particolare attenzione alla trasformazione digitale con l’obiettivo di «estendere nel tempo e nello spazio l'opera di Dio».

Alla direzione di Famiglia Cristiana il nuovo direttore sarà affiancato da Luciano Regolo, già condirettore della testata da gennaio 2018. «Ringrazio tutti i collaboratori ed i colleghi che in tutti questi anni hanno speso la loro vita per questa rivista e quelli che mi affiancheranno durante il tempo in cui sarò chiamato a guidarla – afferma don Stimamiglio - Affido questo tempo che si apre al Dio che mi ha chiamato a servirlo e lo faccio con timore cristiano e con animo lieto».