Parroco social: «I migranti? Business, Sconcertante far finta di non vedere»

di ​Laura Bon

TREVIGNANO - Non ha paura di emozionarsi di fronte alla bellezza di una montagna o di un paesaggio marino, come di fronte al suono di una campana. Ama la musica, ama l’ambiente. E, soprattutto, non costruisce schermi al proprio pensiero per paura di essere frainteso. L’ultimo intervento Don Silvio Caterino, il parroco social di Trevignano, è approdato pochi giorni fa sulla pagina Facebook di Pierluigi Sartor, consigliere comunale leghista di Trevignano. Nascosto, ma tagliente come una lama. IL POST Sartor aveva postato...