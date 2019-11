© RIPRODUZIONE RISERVATA

SUSEGANA (TREVISO) - Tremendo incidente mortale ieri, domenica 24 novembre, alle 19.17 in via Mercatelli a Susegana, proprio di fronte alla nota osteria Ciao Bei.. è stato centrato da un'auto mentre attraversava la strada. Il cappellano 84enne, residente a Sernaglia, stava recandosi al parcheggio dove aveva lasciato a propria vettura.Nella serata di domenica in località Sant'Anna, di fronte all'osteria, una Citroën condotta da una donna di Susegana, C.T., ha colpito il cappellano con la parte anteriore dell'auto. L'uomo stava attraversando la strada. Negativo l'alcoltest sulla donna. Nonostante la pioggia battente la visibilità sulla strada era buona.