Lutto in città: è morto don Davide Schiavon, anima della Caritas trevigiana

Lutto in città: questa mattina, verso le 10,30, si è spento don Davide Schiavon, per anni anima e direttore della Caritas trevigiana. Gli è stato fatale un infarto durante il sonno. Don Davide era atteso per celebrare la messa nella chiesa parrocchiale di San Pio X. Non vedendolo arrivare è scattato l'allarme. Il sacerdote è stato trovato senza vita nel suo letto, nella stanza che aveva nella sede della Caritas.

Ultimo aggiornamento: 15:53

