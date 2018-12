Quella volta che don Miglioranza se la prese con Marchionne

Nel 2011, sempre durante un'omelia, attaccò Sergio Marchionne, sostenendo che l'ex ad di Fiat perseguiva «una retrocessione nei diritti», e aveva rimarcato che il manager guadagnava «quanto 6.400 dei suoi dipendenti». «Non mi appello alla sua moralità - aveva aggiunto -, quanto alla sua coscienza di imprenditore. È uno che lavora sulla separazione del sindacato, e non è serio». Anche in quell'occasione, una messa celebrata il 2 gennaio 2011, era stato sempre Vigni, vice presidente della Life di Treviso, a prendersela con l'omelia 'di sinistrà, chiedendo al vescovo di Treviso provvedimenti. CASTELFRANCO - Don Claudio Miglioranza, il prete-operaio che, secondo la denuncia dell'imprenditore Giorgio Vigni, avrebbe accusato il ministro Salvini di fomentare l'odio ed il razzismo , non è nuovo alle polemiche sul fronte dei diritti.Nel 2011, sempre durante un'omelia,, sostenendo che l'ex ad di Fiat perseguiva «una retrocessione nei diritti», e aveva rimarcato che il manager guadagnava «quanto 6.400 dei suoi dipendenti». «Non mi appello alla sua moralità - aveva aggiunto -, quanto alla sua coscienza di imprenditore. È uno che lavora sulla separazione del sindacato, e non è serio». Anche in quell'occasione, una messa celebrata il 2 gennaio 2011, era stato sempre Vigni, vice presidente della Life di Treviso, a prendersela con l'omelia 'di sinistrà, chiedendo al vescovo di Treviso provvedimenti.

«Se al posto di Marchionne avesse parlato di D’Alema o Fassino non sarebbecambiato nulla: quando vado in chiesa voglio sentir parlare del Vangelo». Adirlo è l'imprenditore castellano Giorgio Vigni che punta il dito contro donClaudio Miglioranza e la sua omelia del 2 gennaio scorso nella Chiesa dellaPieve. Il parroco ha sparato a zero sull'amministratore delegato della Fiat,Sergio Marchionne, accusandolo di perseguire una «retrocessione deidiritti». Vigni, nel sentire il sacerdote parlare di Marchionne dal pulpito,è uscito dalla chiesa per rientrarci solo alla fine del sermone «politico».Una volta a casa ha però preso carta e penna scrivendo una lettera alvescovo di Treviso, Agostino Gardin, nella quale lamentava l'accaduto. Vigninon entra nel merito delle affermazioni di don Claudio. Il punto è che dalpulpito, a suo dire, si dovrebbe parlare solo di argomenti religiosi.«Quando entro in una chiesa so che c'è un programma da rispettare, si deveparlare del Vangelo -attacca Vigni- Io vado in chiesa la domenica perchévoglio sentir parlare di quello, non di altro. Uno dal lunedì al sabatoviene bombardato di notizie di politica e lavoro, la domenica va a messa percercare un momento di spiritualità concentrandosi sul Vangelo e non lo puòfare». Don Claudio Miglioranza, invece, ha accusato Marchionne di guadagnare«quanto 6400 dei suoi dipendenti».«Ciò che sta facendo Marchionne con la Fiat -ha detto ancora don Claudio- mifa pensare a un piano prestabilito per una retrocessione del movimento dibase. Io non mi appello alla sua moralità, quanto alla sua coscienza diimprenditore. È uno che lavora sulla separazione del sindacato, e non èserio». «Non entro nel merito di quello che Miglioranza può aver detto suMarchionne -aggiunge Vigni- Se mi avesse parlato di qualsiasi altropersonaggio che non ha nulla a che vedere col Vangelo avrei reagito allostesso modo. Quando uno è in chiesa fa il prete, fuori può far quello chevuole. Poi non trovo corretto che parli di Marchionne senza che ci sia undibattito, approfittando del ruolo che gli consente di avere il pulpito: lavedo una cosa poco cristiana. C'era un passo straordinario del Vangelo diGiovanni: non capisco perché non abbia voluto parlare di quello preferendoMarchionne».Vigni, nella sua lettera al vescovo di Treviso, lamenta il fatto che ilsacerdote abbia scambiato l'omelia per un comizio.«Eccellenza -scrive al vescovo- non è la prima volta che capita, come bensanno i suoi predecessori, ma oggi nella Santa Messa delle 11.30 a BorgoPieve in Castelfranco, si è arrivati, oso dire, al magistrale. Un'omelia èriuscita a trasformare in comizio una delle pagine più alte del Vangelo».«Ho sentito parlare di pastori -continua la nota- qui saremmo viciniall'evangelico, ma si trattava dei pastori sardi manganellati aCivitavecchia. Poi si è poi passati al sindaco della città che vieterebbe lecure ai poveri migrantes e si è trionfalmente arrivati a Marchionne. Miconfesso ignorante, ma sono fermamente convinto che non esista, al momento,un San Marchionne o almeno un beato con quel nome, eppure è stato messosull'altare. Mi sono alzato e ho abbandonato il comizio, per rientrare inchiesa al riprendere della Messa. Ricordo che tal Cardinal Ratzinger ebbe adire, a braccio: è stupefacente che il cristianesimo sopravviva nonostantemilioni di omelie inadeguate».