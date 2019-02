Teatro "vietato" a don Ciotti, il presidente della Commissione Antimafia: «Preoccupante»

«Quandoaffinché non parli didesta dubbi e». È quanto affermano i senatori del Movimento 5 Stellee Giovanni Endrizzi, sui fatti accaduti a Oderzo . «Veniamo dalla tre giorni di Libera sulle mafie a Nordest, tema che dovrebbe essere molto caro alla Lega, proprio a tutela del tessuto economico sano del Veneto, minacciato da un cancro ormai disseminato anche al Nord e proiettato nel nord Europa».«Politicamente, come abbiamo scoperto dall'indagine su mafia capitale, sarebbe interesse della Lega parlare anche del sistema mafioso che mangia sui migranti. La lotta alle mafie è nel nostro programma e il contrasto a questo oscuro mercato è tra le priorità, ma chiediamoci: quale partito non ha questa lotta nel suo programma? Esiste un partito pro-mafie dell'immigrazione?», si chiedono i senatori Morra ed Endrizzi, che concludono: «Se la sindaca leghista Maria Scardellato ne conosce qualcuno lo indichi, altrimenti contraddittorio e sospetto è il suo atteggiamento».