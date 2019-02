Giornalisti, Fnsi e Sindacato: «Piena solidarietà a don Luigi Ciotti»

VENEZIA - Federazione Nazionale della Stampa italiana, Sindacato giornalisti Veneto e presidio Veneto Articolo 21 esprimono oggi «piena solidarietà» a don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, dopo che la sindaca di Oderzo, Maria Scardellato (Lega), gli ha negato la sala pubblica per un incontro su mafia e migranti. «Si tratta - afferma una nota comune - di una decisione offensiva e lesiva non solo nei confronti di don Ciotti, da sempre in prima linea contro criminalità organizzata, corruzione, malaffare, ma anche e soprattutto contro la libertà di opinione, la libertà di esprimere il proprio pensiero, la libertà di manifestare le proprie idee, principi cardini di un paese democratico. Fnsi, Sgv e Articolo 21 Veneto annunciano la loro adesione e partecipazione alla manifestazione nazionale che Libera ha in programma a Padova il prossimo 21 marzo, in occasione della Giornata dell'impegno e memoria delle vittime delle mafia e, ribadendo »il no a qualsiasi forma di bavaglio e di censura« invita a manifestare in concreto vicinanza a don Ciotti, domenica 10 febbraio, a Oderzo nel nuovo spazio che gli organizzatori dell'evento hanno trovato.

