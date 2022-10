Treviso. Funerale di don Canuto Toso sulle note dell'inno dei Trevisani nel Mondo

TREVISO - Funerale commosso e partecipato per dire addio a don Canuto Toso, fondatore e guida dell'associazione trevigiani nel Mondo. Originario di San Martino di Lupari, era stato ordinato sacerdote nel 1957 e per molti anni è stato direttore dell'ufficio diocesano Migrantes. E' venuto a mancare a 91 anni lo scorso sabato sera e oggi, 5 ottobre, gli è stato dato l'ultimo saluto nel tempio di San Nicolò davanti a centinaia di persone. Nel 2019 don Canuto aveva anche ricevuto la Totila d'oro, fra i più importanti riconoscimenti civici previsti dallo statuto del Comune di Treviso. E a dirgli addio c'erano proprio le rappresentanze della politica trevigiana con il sindaco Mario Conte in prima fila. Durante la cerimonia sono riecheggiate anche la note dell'inno di Trevisani nel mondo, uno dei preferiti dal don.