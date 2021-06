Sparò contro due connazionali a Treviso, 27enne dominicano arrestato a Prato

TREVISO - Articolata attività investigativa della Squadra mobile di Treviso che ha identificato e rintracciato a Prato il 27enne dominicano, che nella serata del 2 maggio scorso ha esploso due colpi di arma da fuoco all’ingresso di un condominio di via Albona a Treviso, in direzione di due connazionali con cui aveva avuto un diverbio per futili motivi, provocando panico fra i residenti.

L’aggressore, S. E., incensurato, in base alle indagini svolte dalla Mobile, avrebbe avuto un diverbio con le vittime per il presunto smarrimento/ritrovamento di un cellulare e, dopo averle seguite in via Albona, avrebbe esploso due colpi di un’arma da fuoco: è stato tratto in arresto in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Treviso per il tentato omicidio e per il porto illegale in luogo pubblico di un’arma da fuoco.