La svolta di qualità della Docg: «Non chiamatelo più Prosecco»

di Elena Filini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Marcare la differenza. Mettere in bicchiere, oltre alla qualità, il concetto di fatica, sacrificio. Monetizzare l'immagine delle bollicine di collina anche sullo scaffale. Perché undovrebbe costare tra gli 8 e i 10 euro in cantina, sui 15 euro ine non meno di 18/20 euro al ristorante. Questa è oggi la grande sfida del. Per creare coerenza tra territorio e prodotto. È difficile da dire, ma presto sarà necessario: non chiamatelo più prosecco.«Il prosecco è il nostro passato, il prosecco superiore il nostro presente, ilil futuro», commenta il presidente. Il Superiore insomma è in cerca d'autore. Cresce la voglia di spiccare il volo, creare un solco tra la qualità del Prosecco Doc e la produzione d'altura. Vino di pendio e sacrificio, di vendemmie difficili, vino di qualità superiore, che amplia la forbice del prezzo. Le bollicine di collina, l'oro dei ciglioni Unesco, prodotto di fatica, piccoli appezzamenti e luoghi erti hanno scelto: è ora di mettere mano al vocabolario per continuare a rimanere se stessi. «Immaginiamo che in un decennio questo sparkling sarà conosciuto da tutti come Conegliano Valdobbiadene». Stop alla parola prosecco, che oggi appare nel 92% delle bottiglie? «Si. Perchè oggi il prosecco è un prodotto massificato. Il nostro è un bere differente».Si avvicina la vendemmia sulle colline d'Alta Marca: