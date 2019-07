Il figlio va a vivere con il padre ma lui deve continuare a versare l'assegno all'ex moglie

di Denis Barea

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TREVISO - «Adesso mio figlio abita con me e io non devo più versare nulla per il suoalla mia». Questo ha pensato un padre divorziato di Treviso dopo che il ragazzino, che precedentemente aveva vissuto con la madre, era stato collocato da lui. Ma la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con una innovativa sentenza depositata lo scorso 2 luglio destinata a creare giurisprudenza quanto a far discutere, gli ha dato torto. E così, malgrado ora mantenga direttamente il ragazzoLa vicenda racconta la storia del matrimonio di una coppia di trevigiani finito nel gennaio del 2010 con un divorzio. Nei confronti dell'uomo il giudice civile aveva posto a carico un assegno di