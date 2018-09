Vietato sedersi e consumare cibi o bevande: la svolta della Loggia dei Cavalieri

di Paolo Calia

TREVISO - Lafinisce sotto tutela. L'amministrazione comunale intendeintroducendo un articolo ad hoc, mirato solo alla conservazione di un monumento praticamente unico nel suo genere. Non solo: la Loggia, con un provvedimento interno a Ca' Sugana, è già stata tolta dalla lista dei luoghi pubblici e delle sale utilizzabili per comizi e appuntamenti politici. Resta invece a disposizione per eventi culturali e piccoli concerti.La proposta di aumentare il livello di tutela, e quindi di introdurre una serie di nuovi divieti, è partita dal presidente della commissione Statuto Davide Acampora (Forza Italia) ed è stata subito sostenuta anche dal sindaco Mario Conte e dalla giunta. Nell'ultimo mese non sono mancate le polemiche e le continuesedendosi o stendendosi sopra e, purtroppo, insozzando la caratteristica colonna. Esemplare