Violento schianto in auto contro un distributore di benzina /Foto

FAGARÈ - Perde il controllo dell'auto e si schianta contro il distributore di benzina, centrando un pilone. Incidente oggi, 17 gennaio, intorno alle 15 in via Postumia Est a Fagarè di San Biagio di Callalta. Fortunatamente la vettura non ha colpito le pompe di benzina. L'automobilista, un 45enne senegalese residente a Zenson di Piave, è stato portato in gravi condizioni in ospedale. Tra le iopotesi anche quella che l'uomo sia stato colto da un colpo di sonno o da un malore.