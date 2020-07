Donna scomparsa da 20 giorni, in azione gli speleosub

TREVISO - Sono proseguite le ricerche dei vigili del fuoco della pensionata 83enne di Santa Lucia di Piave di cui non si hanno più notizie da quasi 20 giorni, quando era uscita di casa per una passeggiata.



Gli speleosub dei vigili del fuoco di Vicenza, hanno ripreso l’ispezione della rete interrata di irrigazione del consorzio di bonifica pedemontano sinistra Piave, riuscendo a esplorare oltre 350 metri di condotta sommersa e semi sommersa. Le operazioni hanno impegnato i sommozzatori dei vigili del fuoco per l’intera giornata di sabato e hanno dato esito negativo. L’esplorazione è stata interrotta per la presenza di una pianta che ostruisce un passaggio.



Nei prossimi giorni sarà pianificato un nuovo intervento per la rimozione della pianta e la verifica finale dei 150 metri di condotta.



La donna era sparita il 2 luglio