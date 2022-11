TREVISO - La musica che si ferma improvvisamente, le luci che si spengono e le casse che invece di pompare musica fanno sentire lo stridore di una frenata e poi il rumore di un’auto che si schianta. Nell’ultimo fine settimana la discoteca Odissea ha scelto di mettere in guardia così tutti i giovani che affollavano le piste. « Abbiamo voluto dare un messaggio forte, ricordando chi non c’è più – spiega Giannino Venerandi, patron del locale di Spresiano – i ragazzi sono rimasti in silenzio e poi hanno applaudito. E non ci fermeremo qui » .



IL PROTOCOLLO

L’iniziativa si inserisce nel protocollo per la legalità e la sicurezza nelle discoteche rinnovato ieri in prefettura con i rappresentanti di una trentina di locali da ballo della Marca, il sindacato dei locali (Silb) e Zed entertainment, più l’associazione italiana sicurezza sussidiaria (Aiss). « L’accordo prevede attività di prevenzione da parte dei gestori per contrastare l’abuso di alcol, l’uso di sostanze stupefacenti e, in particolare, per aumentare la consapevolezza sulla sicurezza stradale – fa il punto il prefetto Angelo Sidoti – potranno essere proiettati video e immagini particolari, di forte impatto. Così come potranno essere mostrati mezzi incidentati per far capire l’importanza di prestare la massima attenzione quando ci si mette alla guida. Oltre a una serie di eventi di informazione all’interno dei locali. L’obiettivo è promuovere stili di comportamento sani. È un tassello ulteriore che si aggiunge al mosaico di iniziative sulla sicurezza » .