TREVISO - Ingressi gratuiti nei locali e nelle discoteche per i giovani che si vaccinano contro il coronavirus. È la proposta che arriva da Giannino Venerandi, patron dell'Odissea di Spresiano e vicepresidente del sindacato locali da ballo del Veneto. Nel giro di due settimane le vaccinazioni anti-Covid verranno aperte a tutti i trevigiani dai 16 anni in su, senza più procedere per classi d'età. Dopo quasi un anno e mezzo di stop, a parte una...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati