​​L'ultimo assalto al Paese delle 29 cave per costruire la discarica numero 14

PAESE (TREVISO) - Da vent'anni una ditta di inerti prova invano ad aprire la quattordicesima discarica in un paese trevigiano che si chiama Paese e che conta già ventinove cave. Due decenni di richieste e dinieghi, ricorsi e sentenze, contro-impugnazioni e nuovi pronunciamenti, ma alla fine il verdetto è sempre stato lo stesso: no, basta così, quel territorio ha già dato. Una storia di affari e di burocrazia destinata a continuare ancora a lungo, a leggere la delibera con cui la Regione ha disposto di costituirsi ancora una volta in giudizio contro l'ennesima causa promossa dall'impresa, prevedendo che l'incarico al proprio legale possa andare avanti fino a tutto il 2029.