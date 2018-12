Via Pisa, sotto il grattacielo c'è una discarica. Ca' Sugana ora denuncia

di Paolo Calia

TREVISO - Una discarica a cielo aperto, proprio sotto il grattacielo di via Pisa. Ieri, in mezzo a una multitudine di sacchetti neri e schifezze varie, c'era anche una lavastoviglie arrugginita. C'è di tutto in quel fazzoletto verde trasformato in immondezzaio. E appena fuori dalla Mura: un'immagine che stride con quella di una Treviso tirata a lucido per le feste e, soprattutto, portata ad esempio per lo smaltimento dei rifiuti. Ma via Pisa, dove l'abbandono di qualsiasi tipo di scarto è ormai una costante da troppo tempo, sembra appartenere a una realtà parallela. La situazione è ben nota a Davide Acampora, consigliere comunale di Fi, che da anni tenta di trovare una soluzione.