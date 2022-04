TREVISO - Si scorda di esporre sul cruscotto il pass per disabili che teneva nel cassetto della portiera dell'auto, che viene rimossa. E quando tenta di spiegare che si è trattato soltanto di una dimenticanza, dopo aver ricevuto un verbale da 165 euro di multa e 4 punti decurtati sulla patente, la polizia locale di Treviso le risponde «non sussistono elementi sufficienti per procedere con l'emissione di un provvedimento di archiviazione in autotutela». Motivo per cui Stefania Paoletti, una 44enne disabile trevigiana, ha deciso di presentare un ricorso dal giudice di pace di Treviso per ottenere giustizia. Lo ha fatto affidandosi all'avvocato Fabio Capraro, che ha deciso di rappresentarla a titolo gratuito.

L'AZIONE LEGALE

«Lo devo a mio padre Renato, ex consigliere comunale quando Giancarlo Gentilini era sindaco nonché invalido di guerra che nella sua vita ha scelto di combattere per veder riconosciuti i diritti dei più deboli - afferma l'avvocato Capraro - La mia assistita ha solo sborsato i 43 euro del contributo unificato per presentare il ricorso contro questa sanzione che appare davvero come un'ingiustizia». Già, perché dal racconto della diretta interessata la situazione si sarebbe potuta risolvere senza dover ricorrere alle vie legali. «Non si discute che io abbia sbagliato a non esporre il pass per disabili, che è personale, è che ha una durata di 5 anni. Inoltre ho anche il permesso per circolare in ztl, e lì c'è la targa della mia auto, che ho da 15 anni e che parcheggio sempre nei posti riservati ai portatori di handicap in piazza Pola, che a dirla tutta sono anche pochi rispetto alle esigenze delle persone che abitano in zona».

IL RACCONTO

La vicenda prende inizio il 25 febbraio scorso, quando Stefania Paoletti torna a casa dal lavoro verso l'ora di cena. «Avevo mal di testa e non vedevo l'ora di tornare a casa mia - racconta la 44enne - Ho parcheggiato e mi sono dimenticata di esporre il pass disabili che avevo nel cassetto della portiera. L'indomani scendo per andare a trovare i miei genitori ma l'auto, una Mazda 2 color prugna, non c'era più». La donna credeva fosse stata rubata, così chiama per fare denuncia. La polizia locale, però, le comunica che era stata portata via dal carroattrezzi perché non aveva il contrassegno per i disabili. «È in deposito all'Autosoccorso Veneto lungo la Pontebbana» le dicono gli agenti. Così la 44enne, il giorno successivo, paga 145 euro e riporta a casa la sua auto. Tutto finito? No. Qualche giorno più tardi la polizia locale di Treviso le recapita un verbale per la sosta vietata in uno spazio riservato ai disabili: 165 euro di multa (115 se pagata entro 5 giorni) e 4 punti in meno sulla patente.

LA TRAFILA

La donna così decide di andare negli uffici di via Castello d'Amore per farsi cancellare la sanzione. «Credevo che mostrando il pass disabili e il permesso per la ztl tutto si sarebbe risolto. Mi ero presentata serena, chiedendo anche scusa per la mia dimenticanza». Stando al racconto della 44enne, dagli uffici della polizia locale le venne detto di inviare la richiesta di annullamento della multa via mail allegando sia il pass disabili che il permesso per circolare nelle zone a traffico limitato. «La risposta le arriverà entro 20 giorni» le dissero. Stefania Paoletti esegue e attende riscontro. Che arriva però come una doccia fredda: impossibile cancellare la sanzione in autotutela. «Nella comunicazione c'era scritto che per chiedere la cancellazione della multa avrei dovuto rivolgermi alle autorità competenti: il giudice di pace entro 30 giorni o la prefettura entro 60». Stefania parla del fatto a Walter Garbillo, presidente della Anglat di Treviso (Associazione Nazionale Guida Legislazioni Andicappati Trasporti) e insieme decidono di rivolgersi all'avvocato Capraro per avviare l'azione legale.