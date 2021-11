MOTTA DI LIVENZA - Mani che scivolavano sul sedere e sul seno delle commesse. Strusciamenti che all’ex direttore dell’Ovs Outlet di Motta di Livenza G. M., 60enne di Lendinara (Rovigo), sono costati ieri, 23 novemnre, la condanna a 2 anni di reclusione per violenza sessuale, pena sospesa. Prosciolto invece dall’accusa di molestie per intervenuta prescrizione. I fatti risalgono infatti al 2014. Il pubblico ministero Barbara Sabattini aveva...

