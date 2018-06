Dimentica il freno a mano per cercare la gelateria: travolta dalla sua auto

di Alberto Beltrame

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CRESPANO DEL GRAPPA - Parcheggia in un tratto scosceso e scende per vedere se la gelateria è aperta ma si accorge di aver dimenticato di tirare il freno a mano o di lasciare la marcia inserita, risale sul veicolo che nel frattempo prende velocità ma rimane incastrata con una gamba finendo poi sotto una ruota. Un vero e proprio incubo quello vissuto nel primo pomeriggio di ieri da una 41enne di Semonzo del Grappa ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Ca' Foncello di Treviso ma fortunatamente non in pericolo di vita...